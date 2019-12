Senado cria comissão para aprovar tributária no 1º semestre de 2020

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta terça-feira, 17, que instalará uma comissão mista para analisar as propostas de reforma tributária atualmente em tramitação na Casa e na Câmara. Segundo Alcolumbre, o colegiado será instalado amanhã e terá como objetivo unir essas duas propostas à visão do Planalto, e apresentar uma proposta única ainda no primeiro semestre de 2020. “Vamos apresentar uma proposta conciliatória no primeiro semestre. Não adianta discussão sem proposta do governo”, disse.

A comissão mista será composta por 15 senadores e 15 deputados, que trabalharão sobre o tema por 90 dias, inclusive durante o recesso parlamentar. Segundo o Broadcast Político, o anúncio de Alcolumbre foi feito após uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“A criação da comissão mista é importante para termos um texto logo após carnaval. É importante termos ainda no primeiro semestre um novo sistema tributário”, disse Maia, que ressaltou que a proposta terá como objetivo “desburocratizar o País”. Segundo ele, ideia da reforma tributária é simplificar a cobrança de tributos sobre consumo e tributar mais quem tem mais renda.