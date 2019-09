Saldão de vetos e projetos no Senado

Equipe BR Político

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está preparando um saldão dos vetos nesta terça-feira, 24. O parlamentar afirmou que pretende concluir hoje a votação de todos os projetos e vetos que estão na pauta da Casa. “Juntamos todos os PLNs que atende os ministérios e colocamos os vetos na pauta”, disse Alcolumbre. A operação da PF contra o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), é o pano de fundo para a decisão de Alcolumbre.

Os parlamentares precisam deliberar sobre vetos como o que trata da gratuidade de bagagens em voos comercias, os do projeto que criminaliza o abuso de autoridade e além do Orçamento, entre outros projetos que tratam sobre liberação do uso de verbas pelo governo.

Líderes ainda seguem debatendo sobre quais vetos devem ser mantidos ou derrubados no projeto de abuso de autoridade. Alcolumbre disse que é prerrogativa de cada parlamentar decidir o que acha melhor e que ele é apenas o “juiz”. O MDB, partido de Bezerra, que tem 13 parlamentares na Casa, já anunciou que vai apoiar a derrubada de todos os vetos do projeto de abuso de autoridade, segundo o Broadcast Político.