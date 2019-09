Gustavo Zucchi

Apesar das tentativas de acordo, o Senado decidiu rejeitar todo o projeto de lei que modificava a lei dos partidos. Por um acordo dos líderes, todo o projeto será derrubado e um novo texto, que trata do fundo eleitoral apenas, será votado.

Foi convocada uma sessão extraordinária da CCJ para leitura do relatório do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e na sequência o texto irá diretamente para o plenário do Senado.