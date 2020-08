Senado derruba veto sobre congelamento de salários e assusta governo

Após ter retirado da pauta o projeto de lei que trata do Novo Código de Trânsito, o Senado impôs uma nova derrota para Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 19. Em sessão do Congresso, os senadores derrubaram o veto presidencial ao projeto de socorro financeiro para Estados e municípios. Bolsonaro havia vetado a ampliação de categorias do funcionalismo público que estariam livres do congelamento de salário, como policiais, médicos e professores.

O projeto ainda tem que ser votado pela Câmara. Após a derrota, a sessão foi suspensa. “Não estava previsto isso (o veto) vir para a Câmara. Agora, ganhamos tempo para dialogar com os líderes e articular a manutenção do veto”, disse o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), ao Broadcast Político. A perspectiva do Ministério da Economia é que, caso o veto caia, a União perde uma economia fiscal entre R$ 121 bilhões e R$ 132 bilhões.