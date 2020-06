Senado deve votar hoje PEC que adia eleições municipais

O Senado deve votar nesta terça-feira, 23, a PEC que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. A previsão do calendário eleitoral é de que o primeiro turno seja realizado em 4 de outubro, e o segundo, em 25 de outubro.

Ontem, o adiamento das eleições foi discutido no Senado com a presença de especialistas em saúde e pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso. Para o relator da PEC, Weverton Rocha (PDT-MA), no cenário de pandemia, o ideal seria que o primeiro turno fosse adiado para 15 de novembro, e o segundo, para 29 de novembro.

Apesar de os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente, serem favoráveis ao adiamento, assim como Barroso, o tema não é consenso entre os parlamentares. Há, pelos menos, outras três propostas que circulam pelos corredores do Congresso. Um grupo defende a manutenção das datas; outro defende a realização da eleição em dezembro; e um terceiro defende o adiamento para 2021, o que prorrogaria mandatos de prefeitos, vices e vereadores. Essa última proposta já foi descartada por Barroso.