Senado discute hoje adiamento das eleições

O Senado Federal realiza nesta segunda-feira, 22, sessão de debates para tratar do adiamento das eleições municipais de outubro durante a pandemia. O início das discussões está marcado para as 14h.

Na última quinta, os senadores aprovaram requerimento para a discussão do tema durante sessão remota. A ação foi uma iniciativa do senador Weverton (PDT-MA), que é o relator da PEC 18/2020, que propõe a mudança de data da votação.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, deve participar da sessão. Além do ministro, o microbiologista e virologista Átila Iamarino e o infectologista David Uip estão entre os participantes do debate. O convite a Barroso foi feito por Weverton. “Convidei ele para participar da comissão e ele concordou, para que a gente possa juntos conversar. Queremos ouvir especialistas, médicos infectologistas, associações de direito eleitoral, prefeitos e vereadores e, em seguida, abrir para os senadores fazerem suas possíveis intervenções já com as informações novas”, afirmou o senador.

À Agência Senado, o parlamentar prometeu entregar o relatório sobre a proposta ainda hoje, para que os senadores tenham tempo de analisar o documento e votá-lo já na terça-feira.