Senado dividido sobre vetos ao abuso de autoridade?

Equipe BR Político

Enquanto na Câmara dos Deputados há praticamente consenso de que a maior parte dos vetos presidenciais no projeto de abuso de autoridade devem ser derrubados, no Senado aparentemente há uma indecisão sobre a questão. Reportagem do G1 deste domingo mostra que a Casa está mais dividida. Por exemplo, no MDB, que é a maior bancada do Senado, não há uma posição fechada sobre o tema. O governista Major Olímpio (PSL-SP) e o líder da minoria, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acreditam que os vetos devem ser integralmente mantidos com apoio de senadores mais independentes.

O Senado será figura chave na manutenção ou derrubada dos vetos. Como o projeto se originou na Casa, serão os senadores que votarão primeiro na sessão do Congresso sobre o tema. Caso eles decidam manter, a Câmara nem ao menos discute os vetos. A previsão é que seja convocada uma sessão do Congresso para esta semana na qual podem ser discutido o abuso de autoridade.