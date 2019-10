Senado e governo fecham acordo por recursos de leilão

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conseguiu fechar com o governo um acordo para que os recursos do megaleilão do petróleo sejam divididos com os Estados conforme critérios definidos pelo Senado, como informa o Broadcast Político. Ele promete pressionar a Câmara dos Deputados a aprovar a PEC que divide os recursos do leilão com R$ 10,95 bilhões para Estados conforme os critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e outros R$ 10,95 bilhões para os municípios, de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Assim, Alcolumbre prometeu só pautar o projeto que libera um crédito extra para o pagamento dos recursos devidos à Petrobras na cessão onerosa quando os deputados aprovarem a PEC do jeito que o Senado quer.