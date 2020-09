Senado é mais ruralista que a Câmara, mostra OLB

Embora as pautas atuais relacionadas ao meio ambiente revelem uma verdadeira tragédia ambiental a cargo da atual gestão federal, um extenso levantamento feito pelo Observatório do Legislativo Brasileiro apontou que não é alarmante a proporção de proprietários rurais na Câmara e no Senado, se por emissão de informações ou por renovação efetiva do Congresso, ainda que o estudo não avalie o critério familiar para detectar a dimensão de ruralistas no Congresso. Mostra que o Senado, no entanto, é mais ruralista que a Câmara, com índice de 25% contra 10% a 16% de deputados proprietários de terras no País. Ou seja, 1 a cada 4 senadores possui bens rurais. Além disso, o Senado supera a Câmara no que se refere ao valor das propriedades listadas. O valor médio no Senado é R$ 1.98 milhão, enquanto na Câmara é quase 3,5 vezes menor, R$ 0.57 milhão. Nas duas Casas, boa parte dos proprietários possui mais de uma propriedade rural.

Os senadores também ocupam mais cadeiras em comissões ligadas ao agro e meio ambiente que os deputados federais da Câmara, onde foi observada a composição das comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS). Já no Senado foram analisadas as composições da Comissão do Meio Ambiente (CMA) e a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA). Enquanto quase 50% dos senadores ruralistas ocupam cadeiras nesses colegiados, o que é indício de que a posse de propriedade rural entre senadores pode estar relacionada com atuação mais propositiva e influência maior dos ruralistas na legislação sobre o setor e assuntos correlatos, na Câmara apenas 6 de 69 parlamentares do total dessas comissões são proprietários (8,6%), em contraste com os parlamentares proprietários na Casa, cerca de 11%.

Na Câmara, 48% das proposições relativas à agropecuária e ao meio ambiente são de autoria de membros da Frente Parlamentar da Agropecuária – proporção idêntica ao porcentual de deputados que participam da frente. No Senado, no entanto, o impacto da frente na definição de propostas sobre os temas é muito mais expressivo. 70% das propostas nas duas áreas foram apresentadas por senadores da FPA, o que significa potencial impacto da frente na agenda ambiental indicativa que circula no Casa.

“Esse é o primeiro mapa do agronegócio no Congresso na atual legislatura, que considera, conjuntamente, dados de patrimônio de congressistas, posição de ruralistas nas comissões permanentes, ativismo parlamentar no tema e características da FPA. A proporção de proprietários rurais não é muito expressiva na Câmara, mas chega a ¼ do Senado. Impressiona, contudo, a despeito desse fato, o tamanho da FPA. A frente reúne quase 50% dos parlamentares em ambas as Casas, controlando a pauta e a produção legislativa sobre o assunto. É uma frente cada vez mais capaz de atrair parlamentares sem aparente vínculo direto com o setor”, diz a cientista política Débora Gershon, do OLB, que é um núcleo de pesquisas ligado ao IESP-UERJ.

No que se refere à distribuição partidária, utilizados os dados do TSE, obtidos por CPF do parlamentar, cinco partidos de centro e centro-direita reúnem sozinhos 60% dos proprietários rurais do Congresso – MDB, PSD, PP, PL e DEM. Quando observado o porcentual de proprietários por partido, observa-se novamente a prevalência desses partidos. No MDB (25%) e no DEM (23,5%), inclusive, o percentual de proprietários supera 20% de suas bancadas no Congresso.