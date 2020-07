Senado ouve Mourão sobre desmatamento na Amazônia

O vice-presidente Hamilton Mourão será ouvido nesta terça-feira, 14, em audiência via videoconferência no Senado, sobre as ações do governo federal para enfrentar o desmatamento na Amazônia.

A coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista no Senado e uma das responsáveis pelo convite a Mourão, Eliziane Gama (Cidadania-MA), quer que o governo explique o alto índice de desmatamento e os focos de incêndio na região. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as queimadas na Amazônia em junho atingiram o maior índice para o mês nos últimos 13 anos. A senadora acusa o Executivo de agir com “desleixo”.

“O Senado não pode silenciar num momento em que parte significativa do maior patrimônio natural do nosso país está sendo queimado”, disse ela na última semana, ao defender a aprovação do requerimento para a audiência com o vice-presidente.

Mourão preside desde o início do ano o Conselho Nacional da Amazônia Legal, responsável pela gestão do Fundo Amazônia, que recebe investimentos de empresas e de outros países para ações de preservação da floresta.