Senado pauta adiamento do Enem para esta terça

Líderes do Senado decidiram em reunião nesta segunda-feira, 18, que o projeto de lei que adia o Enem deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus será pautado nesta terça-feira, 19. No início do mês, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que tem resistido ao adiamento, havia pedido para que os senadores não votassem a proposta em reunião com líderes da Casa. A proposta foi apresentada pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB).

Na semana passada, após pressões pela mudança da data da prova, o presidente Jair Bolsonaro afirmou não descartar o adiamento. “O Enem, tô conversando com Weintraub, né? Se for o caso, atrasa um pouco, mas tem que ser aplicado este ano”, disse em sua paradinha matinal da terça-feira, 13, em frente ao Palácio da Alvorada. No dia seguinte, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que havia pedido a Bolsonaro o adiamento. Na quinta, 15, o presidente do Inep, Alexandre Lopes também admitiu a possibilidade, confirmada em nota publicada nesta segunda pelo órgão. Já Weintraub não deu declarações nos últimos dias sobre o assunto. Até então, o ministro defendia a manutenção da data e chegou inclusive a dizer que o Enem “não é instrumento de inclusão social”, o que gerou críticas de setores da Educação.

Mesmo com os acenos recentes do governo, o Senado decidiu tomar as rédeas da pauta, já que pelo calendário atual, o período de inscrição para o Exame vai só até a próxima sexta-feira, 22.