Senado pede fim das ‘discussões inoportunas’ entre governadores e presidente

Em uma carta assinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e pelo vice-presidente da Casa, Antonio Anastasia (PSD-MG), é pedido que União, Estados e Municípios busquem “unidade de ação” em meio a pandemia de coronavírus. A intervenção do Legislativo vem em meio a uma “disputa” entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro, que discordam das medidas necessárias contra o covid-19. “Neste momento, é vital que haja plena harmonia e integração entre todos os poderes públicos, de todas as esferas da federação”, dizem a nota.

“Devemos superar conflitos e discussões inoportunas. Acusações e mal-entendidos tem ocorrido com frequência nos últimos dias entre autoridades e as quais não nos levam a lugar nenhum, especificamente quanto ao controle da pandemia”, afirmam Alcolumbre e Anastasia. “O Senado aguarda o diálogo construtivo entre estes poderes para a realização desta tarefa grave e urgente.”

Confira a carta na íntegra: