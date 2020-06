Senado pode convocar Salles para explicar fala em reunião, diz Wagner

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou nesta segunda-feira, 1, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pode ser convocado pelo Senado para explicar a declaração de que o governo deveria aproveitar que o foco do País está voltado à pandemia do coronavírus para “passar a boiada” em regras ambientais. O comentário foi feito durante a reunião ministerial de 22 de abril.

O senador afirmou que ele e o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabrício Contarato (Rede-ES), incluíram a fala na notícia-crime apresentada por eles à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo afastamento do ministro do cargo e investigação das declarações dele. “Podemos aprovar no Senado Federal convocação para o ministro do Meio Ambiente explicar sua declaração de aproveitar o sofrimento do povo durante a pandemia para “passar a boiada” e tentar desregulamentar e flexibilizar leis importantes para garantir a preservação ambiental”, escreveu no Twitter.

“O ministro não dá condições de trabalho aos funcionários do ICMBio e do Ibama. Quando se quer passar uma boiada, dificultam e retiram condições de trabalho dos fiscais do #MeioAmbiente de tal forma que os crimes vão acontecendo sem o registro devido pelos órgãos públicos”, completou o senador.