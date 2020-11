Senado pode votar crédito a consumidor atingido pelo apagão no Amapá

Entre as matérias previstas para votação na sessão plenária do Senado desta quinta-feira, 19, estão quatro matérias, entre elas, o projeto que busca compensar os cidadãos do Amapá pelo apagão no Estado que dura mais de duas semanas.

Segundo o projeto, os consumidores de energia elétrica terão direito a crédito equivalente ao valor cobrado na fatura mensal até o mês em que os serviços sejam plenamente restabelecidos, o que considera não só a normalidade do fornecimento de energia, mas também a instalação de equipamentos de segurança.

A crise elétrica no Amapá se estende desde o dia 3 de novembro após uma explosão seguida de incêndio comprometer transformadores na principal subestação de energia do Estado. Na última terça, um novo apagão foi registrado em 13 das 16 cidades amapaenses.