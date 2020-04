Senado pode discutir aumento de cobrança de CSLL dos bancos

O Senado poderá analisar projeto apresentado pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA), que propõe o aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos de 20% para 50%. Com a discussão de propostas para atenuarco impacto do coronavírus sobre a economia, começa a crescer no Congresso a corrente que defende uma maior contribuição dos bancos nesse sentido.

“Nós últimos quatro anos, os banqueiros do Brasil lucraram cerca de R$ 260 bilhões. O lucro de um banqueiro no Brasília é o dobro de um dos Estados Unidos ou da Europa. É hora dos banqueiros serem chamados para ajudar a pagar essa conta”, diz Weverton.