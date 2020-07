Senado quer aprovar Fundeb até semana que vem

O Senado quer votar a PEC do Fundeb aprovada na Câmara dos Deputados na terça-feira, 21, até a semana que vem, informa o Estadão/Broadcast. Segundo a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), a Casa não deve fazer alterações no texto da relatora na Câmara, Dorinha Rezende (DEM-TO), aprovado pelos deputados na íntegra. Líderes do Senado devem discutir a PEC na tarde desta quarta-feira, 22, e definir a data de votação.

“Difícil fazer alteração para voltar para a Câmara. O texto já chegou praticamente pronto, foram muitas modificações com a participação de todos os partidos e isso está muito claro na votação da Câmara, que foi quase unanimidade”, afirmou.

Governadores e prefeitos pressionam pela aprovação da medida ainda neste mês para que possam fazer a programação financeira em relação ao próximo ano. Depois da aprovação no Senado, a PEC que renova a principal fonte de financiamento da educação básica no País já poderá ser promulgada no Congresso Nacional.