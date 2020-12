Senado retoma projeto inicial do Fundeb e exclui escolas confessionais

O Senado aprovou na noite desta terça-feira, 15, a regulamentação do Fundeb com o texto original, sem as modificações feitas por emendas na Câmara dos Deputados. Isso exclui a possibilidade de que recursos públicos sejam destinados para escolas confessionais, ligadas a alguma religião, filantrópicas e comunitárias. Segundo cálculos do Todos Pela Educação, isso poderia transferir até R$ 12,8 bilhões das escolas públicas.

A mudança foi feita pelo relator, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), no meio da sessão. Ele também retirou a ampliação do rol de profissionais que poderiam ser pagos com recursos do fundo, como terceirizados e os funcionários de escolas confessionais. Com isso, a proposta volta para a Câmara dos Deputados, que ainda pode trazer de volta as polêmicas.