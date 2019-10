Senado retoma votação da reforma da Previdência

Equipe BR Político

Dois destaques ao texto-base da reforma da Previdência estão com a aprovação pendente para esta quarta-feira, 23. Após a aprovação do relatório principal, o novo líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), previu há pouco conclusão do texto final até o meio-dia de hoje. Nesta manhã, o Senado retoma a apreciação dos destaques. A sessão estava marcada para começar às 9h, mas está atrasada.

“A perspectiva é chegarmos às 12 horas com a Previdência completamente aprovada, para depois ser levada à sanção presidencial. Talvez mude algum olhar sobre as emendas”, afirmou em entrevista à Rádio CBN. “Devemos ter o texto final sem dois destaques que serão analisados hoje”, emendou.

Apesar da comemoração por parte de Congresso e governo com a aprovação por 60 votos a 19 ocorrida na noite de ontem, o governo olha com cautela para a votação de hoje, pois os dois destaques, se aprovados, desidratariam em pelo menos R$ 76,5 bilhões em dez anos a economia com a reforma. Como o texto está agora, a previsão de economia era de R$ 800,3 bilhões, já bastante abaixo das perspectivas iniciais.