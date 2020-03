Senado tenta apaziguar ânimos

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer uma semana mais pacífica entre o Palácio do Planalto e os Estados. Ele divulgou na noite de domingo, 22, um manifesto que pede o fim da troca de acusações entre autoridades envolvidas nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus e diz que os conflitos “não levam a lugar nenhum”. “Devemos superar conflitos e discussões inoportunas. Acusações e mal-entendidos têm ocorrido com frequência nos últimos dias entre autoridades e as quais não nos levam a lugar nenhum, especificamente quanto ao controle da pandemia”, diz o texto. No entanto, na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro reforçou suas crítica aos governadores, chamando-os de “exterminadores de emprego”.