Senado terá comissão para acompanhar leilão do 5G

O Senado aprovou um requerimento e irá criar uma comissão para acompanhar o leilão do 5G e a implementação da tecnologia no Brasil. O autor do pedido, senador Major Olímpio (PSL-SP), comemorou a criação da comissão. “O Senado deve acompanhar todos os passos para uma grande evolução nas telecomunicações no nosso país”, disse.

A tecnologia 5G é alvo de uma disputa entre empresas americanas e chinesas. Parte do governo seria, inclusive, a favor do banimento da Hauwei e a posição do filho do presidente sobre o assunto provocou um recente entreveiro com a embaixada chinesa no Brasil. A comissão do Senado deve ter seis senadores titulares, seis suplentes e a participação de autoridades e especialistas.