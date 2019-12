Senado terá um dia para votar MP do Coaf

Equipe BR Político

O Senado terá somente um dia para votar a medida provisória que transfere o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Banco Central. A votação ficou para terça-feira, 17, informa o repórter Daniel Weterman, do Broadcast Político. No mesmo dia, o Congresso vota o Orçamento de 2020 e o valor do fundo eleitoral.

O órgão, hoje chamado de Unidade de Inteligência Financeira (UIF), volta ao guarda-chuva do Ministério da Economia se a MP não for votada até terça-feira. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem. Assessores do governo e do Banco Central, onde a UIF foi incorporada, fizeram um apelo para os senadores aprovarem o texto, mas não houve acordo. O Congresso também alterou o nome do órgão, voltando a chamá-lo de Coaf.

Senadores da bancada pró-Lava Jato são contra pontos incluídos pelo Centrão da Câmara no texto da MP, como a punição para integrantes do órgão que vazarem informações a pessoas que não tenham autorização legal ou judicial para acessá-las, como a imprensa e para quem manifestar opinião sobre processo pendente de julgamento em qualquer meio de comunicação.