Senado deve manter vetos de Bolsonaro em PL das regras eleitorais

Equipe BR Político

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo na Casa, afirmou que o Congresso deve analisar nesta quarta-feira, 2, os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que altera regras eleitorais. Como você viu no BRP, Bolsonaro sancionou parcialmente o texto na sexta-feira, 27. Segundo o Broadcast Político, Bezerra afirma que a tendência entre os senadores é manter os vetos presidenciais. “Acho que, aqui no Senado, vão ser mantidos. Foi uma decisão do Senado enxugar o texto”, disse.

Isso porque o projeto parcialmente sancionado por Bolsonaro já havia sido desidratado no próprio Congresso. O projeto original, elaborado na Câmara, foi amplamente criticado por abrir brechas para crimes como caixa dois. Neste Fio BRP, você pode entender, ponto a ponto, as medidas propostas originalmente no projeto de lei.

Dentre as propostas do PL vetadas por Bolsonaro – e que, em teoria, podem ser recuperadas no Senado caso os vetos sejam derrubados pelos senadores – estão a recriação da propaganda político-partidária gratuita em rádio e TV, a possibilidade de anistia às multas aplicadas pela Justiça Eleitoral e a possibilidade de eleição de candidatos “ficha-suja”.