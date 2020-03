Senado vota hoje 4 projetos sobre combate ao coronavírus

Em mais uma sessão virtual, o Senado deve votar nesta terça-feira, 31, quatro projetos de lei para o enfrentamento do novo coronavírus no Brasil. As propostas foram incluídas na pauta durante reunião virtual de líderes, realizada hoje pela manhã.

O primeiro deles, é o PL 1.006/2020, que prevê a prestação de auxílio financeiro da União às santas casas e hospitais sem fins lucrativos que participam de forma complementar do SUS.

O segundo, é o PL 805/2020 suspende por 120 dias a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas firmadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do SUS.

Já o PL 696/2020 dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. O PL 702/2020 dispensa o empregado de comprovar motivo de quarentena durante o período da emergência de saúde pública. Mais de 100 projetos sobre o enfrentamento ao novo coronavírus tramitam na casa.