Senado vota hoje R$ 20 bi para socorro a empresas

Está na pauta do Senado desta quinta-feira, 1, a análise da medida provisória (MP 977/2020) que abre crédito extraordinário de R$ 20 bilhões para socorrer as micro, pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A proposta foi aprovada pela Câmara na última terça, 29, às vésperas de caducar. O texto perde a vigência à meia noite de hoje.

O dinheiro será usado para garantir empréstimos dentro do Programa Emergencial de Acesso a Crédito com Fundo Garantidor de Empréstimos (Peac-FGI), até 31 de dezembro de 2020. Se a MP for aprovada, bancos poderão fazer empréstimos a empresas com receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões.

Além das pequenas e médias empresas, também poderão ter acesso ao financiamento com garantia as associações, as fundações de direito privado e as sociedades cooperativas, exceto as de crédito.

O dinheiro virá da emissão de títulos públicos e reforçará o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), gerenciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).