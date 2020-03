Senado votará remotamente decreto de calamidade

Em conversa com o Senador @Anastasia, pres. em exercício do @SenadoFederal e c o Líder @EduardoGomesTO, acertamos que até as 11h de amanhã (20), com ou sem sistema remoto de votação, aprovaremos o Decreto de Calamidade Pública por entendimento ou contrasenha por telefone. 💪

— Sen. Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) March 19, 2020