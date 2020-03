Senador alerta contra falta de comida diante da alta exportação

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) fez um alerta nesta tarde de sexta, 20, à ministra Tereza Cristina e ao presidente Jair Bolsonaro para que as commodities não faltem na mesa do brasileiro enquanto o agronegócio exporta uma “quantidade grande e enorme” dos produtos no atual contexto em que milhares de brasileiros estão isolados socialmente ou trabalham de casa. “Pelo que estou sabendo, a quantidade (exportada) está muito grande, enorme. Nós vamos precisar desses itens básicos. Pode faltar. A base da alimentação do brasileiro vem do milho, da soja, das carnes”, disse ele após proferir seu voto virtual a favor do reconhecimento do estado de calamidade pública no País.