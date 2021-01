Senador Alessandro: ‘A ciência salva vidas que a ignorância despreza’

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) resumiu bem a esperança que representa a confirmação da eficácia da vacina Coronavac, no dia em que o Brasil atinge a trágica marca de 200 mil marcas pelo coronavírus.

“No mesmo dia em que atingimos o número de 200 mil mortos pela Covid, temos a boa notícia da confirmação da eficácia da vacina do Butantã. Isso significa que será possível avançar no processo de vacinação com a produção nacional. A ciência salva vidas que a ignorância despreza”, afirmou o senador.