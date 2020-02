Gustavo Zucchi

O senador Plínio Valério (PSDB) anunciou nesta quarta, 5, que seu colega de partido, o senador Antonio Anastasia (MG), está de saída do PSDB. “Me assusta o partido abrir mão de um quadro como o senador Anastasia”, disse no plenário enquanto o ex-governador mineiro conduzia a sessão. “Ia perguntar se é verdade, mas dá para ver que é pelo seu olhar”, completou. A assessoria do senador mineiro não confirma a informação, mas o senador pode se filiar ao PSD.