Senador Arolde de Oliveira morre vítima da covid-19

O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) morreu nesta quarta-feira, 21, aos 83 anos. Ele estava internado com coronavírus desde o dia 11 de setembro. De acordo com comunicado publicado no Twitter do senador, ele sofreu uma falência múltipla de órgãos em decorrência da covid-19.

Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro) o Senhor Jesus recolheu para si nosso amado irmão, Senador Arolde de Oliveira. Falecido vítima de Covid e como consequência a falência dos órgãos A família agradece o carinho e orações. Mais informações à posteriori. — Arolde de Oliveira (@AroldeOliveira) October 22, 2020