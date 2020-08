Senador Ciro Nogueira está com covid-19

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou na manhã desta segunda-feira, 10, que está com covid-19. Pelo Twitter, o aliado do presidente Jair Bolsonaro afirmou que não apresenta qualquer sintoma e vai permanecer em isolamento, como recomendam os médicos.

“Meus amigos e minhas amigas. Quero compartilhar com vocês que recebi o diagnóstico positivo da COVID-19. Apesar de não apresentar nenhum sintoma, estou em isolamento e vou permanecer em quarentena até que os médicos me deem alta”, escreveu.

Na sequência, ele completou: “É um momento em que todos devemos nos proteger ao máximo e, principalmente, confiar em Deus. Sigo trabalhando pelo nosso Piauí. Um abraço”, completou.