Senador cobra ação de Alcolumbre contra ‘arapongagem’

O senador Weverton (PDT-MA) cobrou do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ação contra a denúncia feita pelo presidente Jair Bolsonaro de que há um plano coordenado entre STF, Rodrigo Maia e o governador João Doria para tirá-lo do poder com base em um suposto dossiê de inteligência. O parlamentar afirmou que se recusa a trabalhar diante de tamanha insegurança. “Temos de ver de onde saíram essas informações. Me recuso a trabalhar sem ter a segurança jurídica de que estamos trabalhando sem ser inspecionados. Não dá para imaginar que o presidente tenha a coragem de dizer que tem um dossiê”, reagiu o parlamentar durante sessão de votação da MP da Carteira Verde Amarela, nesta manhã de sexta, 17, em videoconferência.