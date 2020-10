Senador critica decisão de afastar Chico Rodrigues

A decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, de afastar o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) do mandato, incomodou bastante vários parlamentares. Apesar de Rodrigues ter sido flagrado com uma dinheirama na cueca, o senador ainda conseguiu quem defendesse sua permanência no mandato.

“A decisão monocrática do ministro do STF Luís Roberto Barrosode afastar o senador Chico Rodrigues de seu mandato fere o Congresso Nacional e as garantias constitucionais. Apenas uma decisão plenária, como prevê a Constituição, pode afastar o parlamentar. Qualquer conduta irregular do senador Chico Rodrigues deve ser analisada pelo Conselho de Ética da Casa e, se comprovada dentro do processo legal e com amplo direito de defesa, devidamente punida”, argumentou o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).