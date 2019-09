Senador diz que Bolsonaro deve enviar logo o nome de ’03’

Equipe BR Político

Para o vice-líder do governo no Senado Chico Rodrigues (DEM-RR), provável relator da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à embaixada brasileira em Washington, o presidente Jair Bolsonaro deveria encaminhar logo o nome do filho para avaliação da Casa. Na manhã desta terça-feira, 20, em uma de suas “saidinhas” para falar com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro admitiu que pode rever a indicação do “03”, por não querer “submeter o filho ao fracasso”. Eduardo, mais tarde, afirmou que sua candidatura está mantida.

“Não vejo (chance de não ser aprovado), por isso que eu insisto na tese de que, quanto mais rápido chegar o nome ao Senado, mais fácil para nós conversarmos com os senadores e mostrarmos na verdade que essa indicação é aquela apropriada para o momento atual”, disse Rodrigues após uma reunião com as bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na residência oficial do Senado. Na avaliação de Rodrigues, haveria “até certa margem de folga” de votos e o momento é “propício” para a nomeação. No entanto, de acordo com levantamento do Estadão, apenas 15 senadores são a favor da indicação do filho do presidente. Na Casa, 41 votos são necessários para a aprovação.