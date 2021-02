Senador diz que culpa por ‘morte’ da Lava Jato é ‘100%’ de Bolsonaro

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) atribuiu ao presidente Jair Bolsonaro a “culpa” pelo fim da Lava Jato no Paraná. Segundo ele, a força-tarefa morreu por causa do “estelionato eleitoral” do comandante do Planalto.

Ontem, o Ministério Público Federal (MPF) informou ontem, que a força-tarefa da Lava Jato no Paraná “deixou de existir” desde segunda-feira, 1º. Com isso, cinco dos 15 integrantes do grupo passaram a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e darão continuidade aos trabalhos da operação.

“É possível discutir o tamanho da responsabilidade do governo Bolsonaro com relação às mais de 227 mil mortes por Covid, mas na caso da morte da Lava Jato, essa culpa é de 100%. A maior operação de combate à corrupção do mundo não morreu de Covid. Morreu de estelionato eleitoral”, escreveu o senador no Twitter.