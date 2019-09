Senador diz que ‘falta vergonha na cara’ de Eduardo Bolsonaro

Repassando fake news para tentar encobrir a covardia e o acordão? Falta de vergonha na cara. A real é que o sistema está usando o rabo preso da sua família para barrar o combate à corrupção. Quem quer mudar o Brasil apoia a CPI. Quem quer mamata em embaixada fica com mimimi. — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 15, 2019

“Falta de vergonha na cara. A real é que o sistema está usando o rabo preso da sua família para barrar o combate à corrupção. Quem quer mudar o Brasil apoia a CPI. Quem quer mamata em embaixada fica com mimimi”, disse. Eduardo precisa conquistar senadores caso queira ser aprovado como embaixador. Até o momento, governistas avaliam que ele ainda não tem os votos necessários no plenário do Senado.