Senador diz que tributária do governo é ‘tardia e retrógrada’

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) criticou na manhã desta quarta-feira, 22, a proposta de reforma tributária entregue ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Na avaliação de Contarato, a proposta do governo é “tardia e retrógrada”. A principal alteração proposta pelo governo é a unificação do PIS e do Cofins, os dois impostos federais sobre o consumo. Isso se daria por meio da criação de um novo imposto, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS).

“Tardia e retrógrada, a “reforma tributária” do ministro da Economia recria a CPMF, penaliza pobres e classe média, beneficia ricos, especialmente, bancos, e passa longe do receituário que atenderia bem a sociedade na questão: simplificação, progressividade e sustentabilidade”, escreveu o senador no Twitter.

O novo imposto nos moldes da antiga CPMF ficou de fora dessa primeira fase da reforma tributária entregue por Guedes. O governo, no entanto, ainda avalia criar um “imposto digital” na mesma esteira, em uma outra fase.