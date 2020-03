Senador goiano entra em quarentena

Equipe BR Político

Com resfriado e febre, o senador Luiz do Carmo (MDB-GO) decidiu fazer o teste do coronavírus para saber contraiu a doença. Ele disse que teve contato com pessoas que estão com o vírus e já vai fazer a quarentena enquanto aguarda o resultado do teste.

“No fim de semana, peguei um resfriado com febre. Por ter tido contato com pessoas que estiveram com casos confirmados do Covid 19, e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, vou fazer hoje o exame. Tenho fé em Deus que não será nada. De toda forma, manterei 7 dias de isolamento”, escreveu o senador no Twitter.