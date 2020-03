Mais um parlamentar que estava sob suspeita não está com coronavírus. O exame do senador Jorginho Mello (PP-SC) deu negativo para a doença. Mello esteve em contato com o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, durante a viagem aos EUA. Ele fez um exame preventivo, mesmo sem estar apresentando sintomas de infecção.