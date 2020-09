Senador pede ao STF que ministro da Educação seja investigado

Na esteira das críticas às falas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em que diz que sua Pasta não tem responsabilidade sobre a volta às aulas e atribui a homossexualidade de jovens a “famílias desajustadas”, o senador Fabiano Contarato (REDE-ES) afirmou que entrará com representação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ministro seja investigado por homofobia.

Em entrevista ao Estadão publicada nesta quinta-feira, 24, Ribeiro afirmou que deve promover mudanças no currículo de ensino básico em relação à educação sexual, pois, segundo ele, a disciplina é usada muitas vezes para incentivar discussões de gênero. O minsitro ainda afirmou que a homossexualidade “não é normal”. “A opção que você tem como adulto de ser um homossexual, eu respeito, mas não concordo”, disse.

“Um ministro da Educação homofóbico, que violenta criminosamente os princípios de respeito e a igualdade entre as pessoas consagrados na Constituição. Meu repúdio absoluto a esse ataque preconceituoso, medieval e sórdido, que exige reação imediata das instituições democráticas!”, escreveu o senador.

Outros parlamentares, incluindo a relatora da comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha o MEC, Tabata Amaral (PDT-SP). “É lamentável que o governo siga usando o MEC como porta-voz dessa guerra obscurantista. Não vamos aceitar a intolerância, nem as esquivas do MEC em coordenar políticas públicas nacionais, como a garantia de conectividade p/ alunos e professores, que é um direito, sobretudo agora”, escreveu a deputada.