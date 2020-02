Senador pede para Moro ‘mudar lei de migração’

Gustavo Zucchi

Com o ministro Sérgio Moro indo a Roraima visitar instalações de acolhida de imigrantes venezuelanos, o senador Telmário Mota (PROS-RR) aproveitou a viagem ao lado do atual titular da pasta da Justiça para fazer um pedido. Telmário quer que o governo proponha alterações na lei de imigração visando conter a entrada de venezuelanos no País. “Disse a ele que não concordo com essa acolhida, por mais que ela tenha excelência, que ela seja elogiada pelo mundo, ela está esgotada em nosso estado. Tem que modificar a lei de migração, que hoje dá muitos direitos aos estrangeiros, porque o nosso país não tem condições de sustentar”, disse.

Assim como já sugeriram outros políticos do Estado, Telmário acredita que a acolhida de imigrantes que fogem da Venezuela não pode ser feito em área urbana e que o ideal seria ter campos de refugiados para não deixar os venezuelanos “perambulando pela cidade cometendo crimes”, afirmou.