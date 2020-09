Senador que revogar atualização de portaria sobre aborto legal

O senador Humberto Costa (PT-PE) apresentou novo projeto de decreto legislativo em que pede a revogação da atualização da portaria do governo federal sobre aborto legal no Sistema Único de Saúde (SUS). A Portaria nº 2.561/2020, do Ministério da Saúde, foi publicada na quinta-feira, 24, no Diário Oficial da União e, diferente da norma anterior, não prevê o dever da equipe de saúde em informar à gestante sobre a possibilidade de visualizar o feto ou embrião por meio de ultrassonografia.

No documento, o senador argumenta que apesar dessa mudança, a nova norma mantém a notificação à polícia pela equipe médica. Ele pede a revogação dos oito primeiros artigos da portaria, deixando apenas o que trata da não validade da anterior.

“A portaria, sem dúvidas, se tornou menos obscurantista do que era antes. No entanto, no ponto central, que é exatamente essa cobrança de que os profissionais de saúde façam a informação aos órgãos policiais, me parece algo inaceitável. Não é função de médicos, de enfermeiros sair fazendo o papel da polícia, do Ministério Público, da Justiça”, disse à Rádio Senado.