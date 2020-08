Senador será candidato do PT à prefeitura de Natal

O PT indicou neste sábado o senador Jean Paul Prates como pré-candidato do partido à prefeitura de Natal. O partido já governa o Rio Grande do Norte, com Fátima Bezerra, e, agora, tenta vencer também na capital.

“Na manhã deste sábado, o PT Natal me indicou como pré-candidato a Prefeitura da capital do Rio Grande do Norte. É uma honra ter a oportunidade de representar o partido na disputa por um cargo tão importante”, disse.

“Junto com toda a militância do PT e partidos aliados vamos trabalhar por um projeto para a cidade e para o país que recupere a economia estraçalhada pela pandemia e pela irresponsabilidade da dupla Bolsonaro/Paulo Guedes”, escreveu o senador no Twitter.