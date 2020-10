Senador Wellington Fagundes testa positivo para o Covid

Mais um político testou positivo para o Covid-19. O senador Wellington Fagundes (PL-MT) confirmou que está com o coronavírus, mas que está apenas com leves sintomas da doença.

“Após exames regulares, informo que testei positivo para a Covid-19. Me encontro em Brasilia, com leves sintomas , onde cumprirei quarentena. O resultado já foi comunicado a Mesa do Senado Federal”, anunciou o senador Wellington.

Ontem, o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Ramos, e o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, também anunciaram que testaram positivo para a doença. Neste sábado, o Brasil atingiu a trágica marca de 150 mil mortos pela doença.