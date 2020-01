Senadora vai pedir convocação de Alvim se ele não for demitido

A líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA), anunciou que pedirá a convocação do secretário nacional de Cultura. Roberto Alvim, para que explique e seja responsabilizado pelo seu discurso de inspiração nazista. A senadora acha que a permanência de Alvim no cargo é inaceitável e avisa que vai agir no Senado para que o ato não seja ignorado.

“Não é possível que se tolere que o secretário da Cultura do governo, Roberto Alvim, faça plágio de trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Hitler com trilha sonora e tudo, e permaneça no cargo. É inconcebível que esse discurso abjeto seja visto como normal”, afirma.

“Caso o ministro não seja demitido de imediato, usaremos nossas prerrogativas no Senado para convocar o ministro para que ele explique e seja responsabilizado por ação tão indecente. Se isso passar como normal e aceitável o precedente aberto por ele terá efeitos nefastos a todos”, alertou.