Senadores acionam Justiça contra participação de presidente em aglomerações

Os senadores Randolfe Rodrigues (REDE-AP) e Fabiano Contarato (REDE-ES) e o advogado Ruben Bemerguy protocolaram nesta terça, 5, na Justiça Federal de São Paulo, uma ação popular questionando a participação e o estímulo a eventos com aglomeração, contrariando as orientações sanitárias. A ação pede que seja determinado ao presidente da República que se abstenha de promover ou participar, de qualquer forma, de atos em que haja aglomeração de pessoas, em direto desrespeito às recomendações da OMS, Ministério da Saúde ou do próprio Governo do Distrito Federal, enquanto perdurar o estado de emergencia em decorrência da pandemia.

Para os parlamentares, “as atitudes do presidente são um verdadeiro atentado à saúde da população, pois causam a potencial disseminação do vírus para milhares de pessoas e estão na contramão da linha adotada por quase todos os países do mundo no enfrentamento dessa grave crise”.