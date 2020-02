Senadores aprovam Nestor Forster para embaixada nos EUA

Equipe BR Político

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou há pouco, por unanimidade, a indicação de Nestor Forster para o cargo de embaixador do Brasil em Washington, Estados Unidos. Os senadores também aprovaram a indicação de Hermano Telles para o cargo equivalente no Líbano. Os dois foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro e foram sabatinados pelos senadores nesta quinta-feira, 13.

Agora, para seguir o rito, os diplomatas ainda precisam ser aprovados pelo plenário da Casa, que deve ocorrer na próxima semana.