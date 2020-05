Após os deputados terem aprovado mais cedo um aumento para os servidores da segurança pública do Distrito Federal, os senadores foram pelo mesmo caminho e confirmaram a medida em sessão conjunta do Congresso Nacional. Por 70 votos a 2 foi aprovado o PLN 1, que dá para policiais civis, militares e aos bombeiros uma recomposição salarial com custo estimado de R$ 505 milhões por ano. O projeto também permite o pagamento de valores retroativos.