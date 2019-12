Senadores em defesa da Juíza Selma

Gustavo Zucchi

Com o julgamento do TSE que pode cassar o mandato da senadora Juíza Selma (Podemos-MT), colegas da parlamentar se movimentam em sua defesa. Está circulando uma nota pública, que está sendo assinada pelos senadores, na qual os aliados de Selma argumentam que a condenação proferida pelo TRE-MT foi “a partir de provas e condições processuais inválidas”. “Temos plena confiança de que o TSE, após análise das provas e condições do processo, com parcimônia que o caso requer, reverá a decisão e manterá o mandato da senadora, por não ter praticado qualquer ato ilícito”, diz a nota. Dentre os senadores que manifestaram publicamente defesa da Juíza estão Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e os companheiros de Podemos, Álvaro Dias (PR) e Styvenson Valentim (RN).

