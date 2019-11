Senadores falam em ‘erro’ para quebra de acordo

Gustavo Zucchi

Após a quebra de acordo para derrubada dos vetos presidenciais que estiveram em debate na sessão do Congresso desta quarta-feira, senadores falam em “erro” nas cédulas de votação. Por exemplo, parlamentares contrários ao governo registraram voto pela manutenção dos vetos. Já governistas registraram voto pela derrubada, ao lado de senadores de oposição, como o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho. Já os deputados do Centrão ouvidos pelo BRP se mostraram mais céticos, acreditando que pode haver motivos para senadores terem atropelado o acordo.