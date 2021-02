Senadores tucanos apoiam manutenção de Bruno Araújo no comando do PSDB

Os sete senadores do PSDB com mandato estão apoiando a prorrogação do mandato de Bruno Araújo na presidência nacional da sigla. Izalci Lucas (DF), Tasso Jereissati (CE), José Serra (SP), Mara Gabrilli (SP), Rodrigo Cunha (AL), Plínio Valério (AM) e Roberto Rocha (MA) emitiram uma nota defendendo a manifestação dos presidentes estaduais e deputados federais que apoiam um novo mandato de Araújo.

O PSDB deveria realizar eleições internas em maio deste ano. A manutenção de Araújo no cargo é visto como um gesto de oposição a João Doria, que buscava se viabilizar candidato para assumir a legenda.

Confira a nota na íntegra:

Nota da Bancada do PSDB no Senado

A bancada dos Senadores do PSDB, em decisão unânime e na esteira da manifestação dos presidentes estaduais e deputados federais, reitera a confiança na Executiva Nacional e apoia a prorrogação dos respectivos mandatos.

Os Senadores estão certos de que, com a decisão, o partido seguirá mantendo a democracia interna e a convergência na busca de soluções para que o País possa vencer a pandemia e retomar o crescimento com justiça social.

Izalci Lucas

Tasso Jereissati

José Serra

Mara Gabrilli

Rodrigo Cunha

Plínio Valério

Roberto Rocha